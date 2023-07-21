Москва, 21 июля, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Россия ждёт от генсека ООН Антонио Гутерриша ответа по дальнейшим действиям в отношении меморандума Россия-ООН по экспорту зерна и удобрений из РФ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, который опубликован на сайте ведомства.

«Ожидаем реакции генсекретаря ООН по его планам в отношении меморандума Россия-ООН, который, как известно, действует три года и для выхода из которого необходимо предварительное письменное уведомление», — сказано в сообщении Захаровой.

Ответ генсека, по мнению дипломата, покажет истинные намерения ООН в вопросах и намерениях участников организации, которые, в том числе занимались обслуживанием украинского коммерческого зернового экспорта в «сытые» страны».

Как сообщало ИА Регнум, секретариат ООН располагает возможностью в течении 90 дней продолжать свою работу по нормализации российского сельхозэкспорта в рамках подписанного с РФ меморандума.

Гутерриш сознательно игнорирует факты, которые указаны в текстах черноморской инициативы и меморандума, где прописаны поставки российского аммиака, которые так и не были налажены, а аммиакопровод «Тольятти — Одесса» в итоге и вовсе был взорван на подконтрольной Украине территории.

Захарова заявила, что Россия больше не собирается верить обещаниям западных стран и ООН по зерновой сделке.

У Запада не останется иного выхода, кроме как выполнить условия России, чтобы Москва вернулась к обсуждению зерновой сделки, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.