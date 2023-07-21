Вашингтон, 21 июля, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден в шутливой форме назвал себя искусственным интеллектом (ИИ). Об этом он заявил 21 июля перед выступлением на соответствующую тему.

«Я — ИИ», — сказал американский лидер.

На встрече в Белом доме, посвящённой проблеме разработок с применением технологий ИИ, присутствовали представители глав крупнейших американских технологических компаний. Услышав высказывание Байдена, собравшиеся рассмеялись.

По словам президента США, на занимающихся такими инновациями компаниях лежит большая ответственность, поскольку ИИ даёт не только благоприятные возможности в экономике, но и несёт огромный риск как обществу, так и нацбезопасности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент США Джо Байден заблудился на сцене после своего выступления на мероприятии в Филадельфии. В конце речи он поблагодарил аудиторию и с озадаченным видом обратился к одному из помощников, жестикулируя руками. Сначала он двигался в одном направлении, но резко остановился. Спустя несколько секунд Байден по указанию своего сотрудника развернулся и направился в другую сторону.