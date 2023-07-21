Киев, 21 июля, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Крымский мост является целью Украины, и эта цель должна быть нейтрализована, заявил 21 июля глава киевского режима Владимир Зеленский.

ИА Регнум

«Это наша цель. Каждая цель, которая несёт войну, а не мир, должна быть нейтрализована», — заявил Зеленский в ходе своего выступления на Аспеновском форуме по безопасности.

Он также отметил, что не намеревается отказываться от цели вернуть Крым в состав Украины.

В ночь на 17 июля спецслужбы Украины соверщили теракт на Крымском мосту. Погибли два человека, их 14-летняя дочь получила ранения.

Президент России Владимир Путин назвал теракт жестоким, а с военной точки зрения — бессмысленным, поскольку Крымский мост не используется Москвой в военных целях. Россия даст ответ на это преступление, добавил глава государства.

18 июля в Минобороны заявили о нанесении «ударов возмездия» по объектам в Одессе, отметив, что именно там готовились теракты против России. Новые удары по военным и инфраструктурным объектам в окрестностях Одессы и Николаева были нанесены 19, 20 и 21 июля.