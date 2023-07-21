Москва, 21 июля, 2023, 21:56 — ИА Регнум. С 21 июля руководителем пивоваренной компании «Балтика» стал Таймураз Боллоев, следует из базы данных СПАРК.

Геодакян Артем/ИТАР-ТАСС Таймураз Боллоев

В карточке компании отмечается, что Боллоев — руководитель «Балтики» в должности президента.

Как передавало ИА Регнум, Боллоев был назначен на пост президента «Балтики» 17 июля. Он уже работал в компании в 1991–2004 годах. В этот период «Балтика» увеличила объём производства в 18 раз, выпуская 500 млн тонн продукции ежегодно и экспортируя ее в страны СНГ, ряд стран Европы и других регионов мира.

В начале 2000-х у основного инвестора «Балтики» сменились владельцы, активы холдинга поделили Carlsberg Breweries AS и Scottish & Newcastle, начался процесс присоединения «Балтики» к международной группе Carlsberg group.

Однако в марте 2022 года руководители Carlsberg Group заявили о приостановке выпуска в России пива под флагманским брендом и о начале подготовки к продаже своих активов в России. 16 июля 2023 года акции «Балтики» были переданы в управление Росимущества.

Эксперты считают, что возвращение Боллоева на пост президента компании выглядит логичным. По словам главы РСПП Александра Шохина, именно он делал первые проекты на этом производстве, выводил компанию на биржу, а затем передавал российский бизнес «Балтики» зарубежной Carlsberg. Именно поэтому этот управленец способен не только сохранить это производство, но и заняться его развитием, уверен он.