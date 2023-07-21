* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 июля, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Министерство юстиции России включило в список иноагентов бывшего продюсера радиостанции «Наше радио» Михаила Козырева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и бывшего депутата Госдумы Константина Борового (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Илья Питалев, Алексей Куденко/РИА Новости Михаил Козырева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Константин Боровой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Козырев* возглавлял «Наше радио» в 1998–2005 годах. В настоящее время он живёт за границей. В последние месяцы он сделал ряд резких антироссийских заявлений. Именно на вопрос Козырева* отвечала поэтесса Вера Полозкова, отмечая, что не будет вопреки своему обещанию пить шампанское после покушения на Захара Прилепина, поскольку теракт против Прилепина не увенчался его смертью.

Боровой* был депутатом Госдумы в 1996–2000 годах. Ранее он возглавлял Российскую сырьевую биржу. Россию он покинул в конце 2014 года и в настоящее время живёт в США. В реестр он был включён за распространение ложной информации и дискредитацию российской армии.

Также 21 июля Минюст включил в реестр иноагентов писателя Александра Литвинова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) (за распространение материалов иноагентов), организации «Омское гражданское объединение» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) (за распространение фейков о российской армии), «Центр Т» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) (за пропаганду ЛГБТ) и ряд других лиц и организаций.