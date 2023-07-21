Аксай, Ростовская область, 21 июля, 2023, 20:50 — ИА Регнум. Пожар, возникший в складском помещении с макулатурой в городе Аксай в Ростовской области, локализован, сообщила 21 июля пресс-служба регионального ГУ МЧС в своём Telegram канале.

ГУ МЧС России по Ростовской области

«19:36 локализация на площади 2,5 тысячи квадратных метров», — сказано в релизе.

По предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы 70 человек и 22 единицы техники. Тушение продолжается.

ИА Регнум ранее сообщало, что на складе с макулатурой под Ростовом-на-Дону в 17:15 мск вспыхнул пожар.

16 июля в результате пожара в квартире на третьем этаже одного из жилых домов на улице Каракумской в Ростове-на-Дону пострадала женщина.

28 июня крупный пожар вспыхнул на складе с резиной в хуторе имени Ленина Аксайского района Ростовской области.

До этого 26 июня в Ростове-на-Дону горел зоопарк. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Животных на время тушения пожара эвакуировали.