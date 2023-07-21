Анкара, 21 июля, 2023, 20:45 — ИА Регнум. Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, обсуждалось «продление действия зерновой сделки», сообщили 21 июля в канцелярии турецкого лидера.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Отмечается, что разговор был проведён по инициативе Киева.

«Лидеры подробно обсудили вопрос о продлении действия соглашения о черноморском зерновом коридоре. Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция прилагает все усилия для восстановления мира», — отметили в канцелярии.

17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки из-за того, что ни одно из данных России годом ранее обещаний так и не было выполнено. Одновременно Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в данном коридоре в Чёрном море.

Украина поставляла продукцию отнюдь не в беднейшие страны и лишь зарабатывала на зерновой сделке, отмечал президент России Владимир Путин. Киевские власти использовали коридор для подготовки терактов против России, заявляли, в свою очередь, в МИД РФ.

19 июля Путин заявил, что Россия может рассмотреть возможность возвращения к зерновой сделке, но лишь после того, как все обещания, которые были ей даны год назад, будут выполнены.