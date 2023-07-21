Москва, 21 июля, 2023, 20:47 — ИА Регнум. США и НАТО толкают мир к войне и провоцируют Россию в различных регионах мира, заявил 21 июля в эфире телеканала «Россия 24» посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА Регнум

«У меня такое ощущение, что США и НАТО толкают мир к войне. Провоцируют нас», — сказал он.

Если посмотреть на различные регионы мира, отметил посол, то можно заметить, что Россию всё время проверяют, как именно Москва отнесётся к той или иной провокации. «Сглотнём, промолчим, проявим опять свою толерантность, готовность к поиску взаимоприемлемых развязок? Или будем действовать?» — заявил Антонов.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ 21 июля заявил, что попытки Запада вовлечь в конфликт на Украине больше стран являются очень опасной игрой.

17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны под руководством США всё больше прямо и косвенно ввязываются в конфликт на Украине. Он уточнил, что ВСУ всё больше используют системы и образцы вооружений Запада.