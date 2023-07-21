Москва, 21 июля, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Враждебные действия США и Канады, которые объявили России тотальную «гибридную войну», получат должный отпор, заявила 21 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новые антироссийские санкции Вашингтона и Оттавы.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

Как сообщало ИА Регнум ранее, 20 июля в минфине США объявили о введении санкций против бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина и ещё 17 человек. Также ограничения были введены в отношении ряда банков, предприятий и институтов, в том числе банков «Тинькофф», «Юнистрим», «Солидарность», Уральской горно-металлургической компании, машиностроительного завода «Арсенал» и других.

Канада, в свою очередь, в тот же день ввела санкции против группы российских деятелей культуры, в числе которых — продюсер Иосиф Пригожин, певица Юлия Чичерина, режиссёр Никита Михалков, а также в отношении некоторых компаний (сотовых операторов «Мегафон», МТС, «Теле2» и «Билайн», платежной системы «Мир» и банка «Тинькофф»).

«Очередная санкционная «волна», инициированная Вашингтоном и его верным вассалом в лице Оттавы, как нельзя лучше свидетельствует о бессилии администрации Дж. Байдена и правящего в Канаде режима премьера Дж. Трюдо в достижении декларируемой ими цели обрушить российскую экономику и нанести России «стратегическое поражение», — цитирует Захарову официальный Telegram-канал МИД.

Официальный представитель министерства предположила, что в Вашингтоне и Оттаве составляют санкционные списки при помощи телефонных справочников, и отметила, что ограничения никак не помещают развитию России и служат лишним подтверждением верности курса на укрепление политического и экономического суверенитета страны.