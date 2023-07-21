Белгород, 21 июля, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Небольшая «группа отморозков» проникла в Белгородскую область с территории Украины и совершила нападение на автомобиль Министерства обороны РФ, перевозивший продукты питания для военнослужащих, сообщил 21 июля глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадр из видео тг канала Kadyrov_95

Инцидент произошёл несколько дней назад, добавил он.

«Сопровождали спецтранспорт всего два бойца, у которых не было никакого вооружения, кроме своего табельного стрелкового. Все видели, как на двоих солдат террористы обрушили шквал огня из всех имеющихся у них видов оружия. Бандиты выдали эту подлую расправу за какой-то героический поступок, будто уже захватили чуть ли не всю Белгородскую область»,— написал глава Чечни в своём Telegram-канале.

За диверсантами была организована погоня, и те, узнав об этом, в спешке вернулись на территорию Украины, отметил Кадыров. Он подчеркнул, что ВСУ в очередной раз «подло» выбирают в качестве объектов нападения исключительно тех, кто по каким-то причинам не может дать сдачи.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 27 июня Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» предотвратили попытку диверсантов ВСУ прорваться на территорию Белгородской области. Противник был уничтожен огнём артиллерии. К охране границы в Белгородской области бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили 15 июня.

Белгородская область несколько раз становилась объектом нападения диверсантов ВСУ. Одна из ДРГ атаковала регион 4 июня, террористы вошли в Новую Таволжанку. Позднее в Минобороны впоследствии сообщили об уничтожении диверсантов.