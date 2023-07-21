Киев, 21 июля, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Украина возобновит экспорт электроэнергии в Словакию. Об этом 21 июля сообщает энергетическая компания «Укрэнерго» в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА Регнум

«Первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных линий на экспортном направлении Украина — Словакия стартует сегодня, 21 июля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на аукционе будут выставлены 200 МВт, которые должны быть доставлены 23 июля с 9:00 до 14:00.

В компании добавили, что электроэнергия будет экспортироваться только в те часы, когда в энергосистеме будет избыток произведённой энергии.

Как передавало ИА Регнум, в мае в «Укрэнерго» сообщили, что Украина из-за нехватки мощностей импортировала электроэнергию из Румынии в качестве аварийной помощи. Целью импорта была названа балансировка энергосистемы и покрытие вечернего пика потребления. Также сообщалось о незначительном импорте энергии из Словакии.