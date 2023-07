Москва, 21 июля, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Канал по обмену заключёнными между Россией и США сохраняется, в ближайшие время контакты будут продолжены. Об этом 21 июля заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мне неизвестно о каких-то контактах последнего времени на этот счёт, но канал сохраняется, и в надлежащее время контакты будут продолжены», — сказал Рябков.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов работать с Москвой по обмену заключёнными, невзирая на существующие разногласия между странами. По его словам, США с момента заступления Джо Байдена на пост президента вернули домой 29 американцев из восьми или девяти стран, с каждой из которых имелись фундаментальные разногласия.

8 июля газета The New York Times со ссылкой на заявление советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана написала, что США подтвердили переговоры с Россией об обмене заключёнными, в том числе журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.