Москва, 21 июля, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова арестовали на два месяца.

Сергей Бобылев/ТАСС Бывший глава ополченцев ДНР Игорь Стрелков во время избрания меры пресечения в Мещанском суде

Решение об аресте Стрелкова принял 21 июля Мещанский районный суд Москвы, бывший министр останется в СИЗО до 18 сентября.

Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Стрелкова 21 июля сообщила его супруга. В Telegram-канале Мирослава Регинская рассказала, что силовики прибыли в дом Стрелкова примерно в 11:30, мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ («Экстремизм»).

В 2014 году Стрелков в течение нескольких месяцев руководил бойцами во время боёв в Славянске. С 12 мая по 14 августа 2014 года был командующим Вооруженными силами ДНР. С 16 мая — министром обороны. В августе был отправлен в отставку и покинул территорию Донбасса.

Согласно данным СМИ, в последнее время проживал в Москве.