Вашингтон, 21 июля, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Командование ВСУ бросило в бой свежую бригаду на запорожском направлении и сразу понесло потери. Об этом 21 июля написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА Регнум

«Один из батальонов бригады пытался продвинуться, когда несколько танков подорвались на минах. Результатом стала первая подтвержденная потеря танка PT-91. Почти наверняка он будет не последним», — отметил Экс.

Он добавил, что подразделение уже бросило на линии соприкосновения пару своих танков Т-72, которые были модернизированы Польшей и Чехией.

По его словам, это подразделение готовилось в качестве подкрепления для тех ударных групп, которые сумеют прорвать российскую оборону. Но главные силы ВСУ не продвинулись, понеся большие потери, поэтому Киев был вынужден задействовать резервные части.

Он подчеркнул, что теперь находившаяся в запасе бригада участвует в боях и тоже несёт потери.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил, что потери ВСУ в ходе попытки контрнаступления составляют десятки тысяч человек. Он указал, что украинский мобилизационный ресурс стремительно истощается, а контрнаступление не имеет никакого результата. Также глава государства отметил, что уже очевидна разочарованность западных кураторов Киева результатами наступления.