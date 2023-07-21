Лондон, 21 июля, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Британия не сможет отразить российские сверхзвуковые крылатые ракеты, поскольку у страны нет средств обороны, способных на это. Об этом 21 июля написал британский подполковник Стюарт Кроуфорд в статье для Express.

Иван Шилов ИА Регнум

«Хотя Британия располагает радарами раннего предупреждения, способными предупредить об атаке баллистическими или крылатыми ракетами, у неё нет ракет-перехватчиков, способных предпринять что-либо», — отметил Кроуфорд.

По его словам, европейские страны начали создавать щит для защиты от возможной ракетной атаки со стороны России, но у Британии нет таких средств.

Он добавил, что пока британское небо Великобритании открыто, из-за чего она может быть уязвимой перед ударом такой ракетой, как «Искандер».

Ранее британское издание The Economist написало, что российские военные эффективно глушат сигналы GPS западного оружия в зоне спецоперации. Отмечается, что подразделения РЭБ армии России успешно справляются с техникой, которая ранее считалась неуязвимой.