Москва, 21 июля, 2023, 18:45 — ИА Регнум. В Госдуму внесён законопроект о распространении механизма прекращения гражданства России на лиц, получивших его по праву рождения. Документ размещён в электронной базе Госдумы.

РИА Новости/Сергей Батурин

Законопроект внесли в парламент сенаторы от Крыма, Севастополя и ЛНР. Он предполагает, что лица, которые получили гражданство по праву рождения, могут быть его лишены в случае совершения преступлений или действий, создающих угрозу национальной безопасности.

«Гражданства [в случае принятия закона] могут лишить, например, за дезертирство, за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации, за призывы к экстремизму», — сказано в пояснительной записке.

Ранее Госдума приняла закон о гражданстве, внесённый в парламент президентом Владимиром Путиным. Глава государства подписал его 28 апреля. Закон предусматривает возможность лишения российского гражданства за дискредитацию армии или преступления против национальной безопасности, но только тех, чьё гражданство является приобретённым (полученным не по праву рождения)

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с корреспондентом ИА Регнум в мае 2023 года отметил, что нормы закона нужно распространить и на лиц, получивших гражданство России по праву рождения. На примере солиста группы «Би-2» Лёвы (настоящее имя Егор Бортник, признан в РФ иноагентом) Вассерман выразил мнение, что это будет логичным следствием клеветы и оскорблений в адрес страны.