Москва, 21 июля, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Футбольные клубы «Краснодар» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2023/24. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба лиги.

РИА Новости/Алексей Филиппов Игрок «Динамо» Фёдор Смолов

В составе «Динамо» с первых минут на поле выйдут вратарь Антон Шунин, защитники Дмитрий Скопинцев, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес и Эли Даса, полузащитники Арсен Захарян, Денис Макаров и Даниил Фомин и нападающие Фёдор Смолов, Муми Нгамалё и Константин Тюкавин.

У «Краснодара» стартовый состав выглядит следующим образом: вратарь Матвей Сафонов, защитники Кайо, Сергей Волков, Сергей Петров и Хуниор Алонсо, полузащитники Александр Черников, Эдуард Сперцян, Ильзат Ахметов и Никита Кривцов и нападающие Джон Кордоба и Жуан Батчи.

Матч состоится 21 июля в Москве на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина».

В сезоне 2022/23 «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков в 30 матчах. «Динамо» стало девятым с 45 очками.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля «Зенит» одержал победу над ЦСКА и в рекордный восьмой раз завоевал Суперкубок России. Игра прошла на «Ак Барс Арене» в Казани. Основное время завершилось со счётом 0:0. В пенальти победил «Зенит» — 5:4.