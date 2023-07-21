Аксай, Ростовская область, 21 июля, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Склад с макулатурой загорелся в городе Аксае Ростовской области на улице Пороховая Балка, сообщила 21 июля пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

ГУ МЧС России по Ростовской области

«В 17:15 мск поступила информация о пожаре в складском помещении. Происходит горение макулатуры на площади 2 тыс. кв. м. В 17:00 мск объявлен ранг пожара 2», — говорится в релизе.

В МЧС уточнили, что пожар тушат 53 человека и 15 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 16 июля в результате пожара в квартире на третьем этаже одного из жилых домов на улице Каракумской в Ростове-на-Дону пострадала женщина.

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В июне крупный пожар вспыхнул на складе с резиной в хуторе имени Ленина Аксайского района Ростовской области.

До этого в Ростове-на-Дону горел зоопарк. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Животных на время тушения пожала эвакуировали.