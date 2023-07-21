Санкт-Петербург, 21 июля, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Полузащитник «Зенита» Вендел возвращается в расположение команды. Об этом 21 июля сообщил «Спорт-Экспрессу» генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Игрок «Зенита» Вендел

«Вендел летит в Санкт-Петербург вместе со своим агентом. Он игрок команды и должен находиться в её расположении. Он футболист «Зенита» и должен исполнять свои обязанности», — сказал он.

Медведев добавил, что надо обращать внимание на его семейные проблемы и по-человечески их оценивать. Он пояснил, что футболист потерял дедушку и тётю, которая была для него как мать.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля Российская премьер-лига объявила, что Вендела не включили в заявку «Зенита» на сезон 2023/24. Он не вернулся в расположение клуба после отпуска и находится на родине.

Ранее стало известно, что Вендел не намерен возвращаться в Россию, пока не стабилизируется ситуация в стране. Об этом заявил агент футболиста Чезаре Барбьери. Он назвал ситуацию очень деликатной и отметил, что уведомил об этом клуб. По словам Барбьери, «Зенит» отнёсся к этому с пониманием.