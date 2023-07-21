Москва, 21 июля, 2023, 18:00 — ИА Регнум. По итогам шести месяцев текущего года Россия вошла в топ-5 рынков въездного туризма Кубы, сообщает 21 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР).

ТАСС/EPA/Ernesto Mastrascusa

Так, за январь–июнь зарегистрировано более 67 600 прибытий из России на Кубу.

Чаще российских туристов эту карибскую страну посещали только канадцы, кубинцы, проживающие за рубежом, и американцы.

В 2022 году российский турпоток на Кубу составил порядка 54 тыс. визитов, снизившись на 70% по отношению к рекордному 2021 году (тогда было зафиксировано 178 тысяч прибытий).

Посольство РФ прогнозирует, что по итогам текущего года Кубу посетит не менее 100 тыс. российских туристов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин на переговорах с прибывшим в Москву премьер-министром республики Мануэлем Марреро заявил, что отношения между двумя странами развиваются, несмотря на все сложности, и это необходимо продолжать.

Глава государства отметил, что в приоритете двухсторонних отношений находятся энергетика и туризм, а также ряд других направлений.