Москва, 21 июля, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Воронежские следователи организовали проверку после появившейся в СМИ информации о том, что молодые люди занялись сексом у мемориального комплекса «Памятник Славы», сообщила 21 июля пресс-служба СУ СК России по Воронежской области в своём Telegram-канале.

Кадр из видео соцсети

«В ходе проведения мониторинга средств массовой информации выявлены публикации, в которых сообщается о непристойном поведении молодых людей в городе Воронеже на мемориальном комплексе «Памятник Славы», — сказано в информации.

Уточняется, что следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, изложенных в публикациях. В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, установлены и опрошены очевидцы, истребованы и изучены записи с камер наблюдения.

По результатам проверки, добавили в СК, будет принято процессуальное решение.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая в Москве 22-летняя девушка попала в больницу с серьёзными травмами после бурного секса. Москвичка проводила время с кавалером, однако на следующий день почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь.

Приехавшие по вызову медики увидели избитую пациентку, истекающую кровью. Её доставили в больницу, где она потеряла сознание. Пострадавшую пришлось подключить к аппарату ИВЛ. По предварительным данным, у пациентки обнаружили повреждения половых органов, которые привели к значительной кровопотере.