Вашингтон, 21 июля, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Американский актёр Ник Бенедикт, сыгравший в сериале «Санта-Барбара», скончался в возрасте 76 лет в медицинском учреждении в Аризоне. Об этом сообщило издание Daily Mail.

РИА Новости/Алексей Сухоруков

На протяжении нескольких лет он боролся с онкологическим заболеванием, а 2 июля перенёс экстренную операцию на спинном мозге. Через два дня актёра парализовало, его поместили в хоспис.

«День рождения Ника Бенедикта был 14 июля. В этот день он отправился к Господу», — приводит издание слова подруги жены актёра Барбары Ферранте.

Ник Бенедикт родился в 1947 году в Лос-Анджелесе, сниматься в кино он начал ещё будучи ребёнком, в 1955 году. Всего на его счету участие в 47 проектах. В их числе сериалы «Миссия невыполнима», «Все мои дети», «Дни нашей жизни» и многие другие. В мыльной опере «Санта-Барбара» он появился в седьмом сезоне и сыграл Бутса — коварного мужчину, который преследовал Джину, Кейта и Брендона.