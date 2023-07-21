Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 21 июля, 2023, 17:46 — ИА Регнум. В международном детском центре «Артек» в Крыму 21 июля открыли памятник американской школьнице Саманте Смит, которая в 1982 году написала письмо генсеку КПСС Юрию Андропову, а годом позже приезжала в крымский детский лагерь.

Юрий Абрамочкин/РИА Новости Американская школьница Саманта Смит

Участие в церемонии принял министр просвещения России Сергей Кравцов. Памятник представляет собой фигуру девочки, которая сидит на камне и держит в руках голубя.

Саманта Смит написала письмо Андропову в ноябре 1982 года и спросила у него о причинах напряжённости в отношениях СССР и США. Между генсеком и школьницей завязалась переписка, Андропов предложил ей приехать в Советский Союз.

Летом 1983 года она посетила Москву, Ленинград и «Артек». Двумя годами позднее Саманта Смит и её отец погибли в авиакатастрофе.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 20 июля власти Великобритании объявили о введении санкций против «Артека». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение Лондона «верхом маразма».