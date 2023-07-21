Лондон, 21 июля, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Учения Черноморского флота были предупреждением президента России Владимира Путина о том, что следующие на Украину суда будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Об этом 21 июля пишет британская газета Daily Mail.

Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ

«Путин проводит учения с крылатыми ракетами в Чёрном море, предупреждая, что корабли, доставляющие грузы на Украину, являются законными целями», — отмечается в статье.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны РФ сообщили, что экипажи кораблей Черноморского флота провели учения по изоляции района Чёрного моря, временно закрытого для судоходства. Корабли и авиация флота также выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя. Кроме того, ракетный катер «Ивановец» выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в северо-западной части Чёрного моря.

19 июля Минобороны объявило потенциальными перевозчиками военных грузов суда, которые идут по Чёрному морю в порты Украины. Отмечается, что страны, под чьими флагами идут корабли, будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявлены временно опасными для судоходства.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин 21 июля пояснил, что заявление о судоходстве в Чёрном море касается запросов на осмотр судов при необходимости, чтобы убедиться в том, какой груз они перевозят.