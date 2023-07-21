Выборг, Ленинградская область, 21 июля, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по поручению президента России Владимира Путина вручил школьнице Злате Семенец щенка породы вельш-корги пемброк, сообщило 21 июля областное правительство в Telegram-канале.

Телеграм-канал правительства Ленинградской области Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и школьница Злата Семенец

«Выборгской школьнице Злате Семенец по поручению президента России Александр Дрозденко вручил щенка вельш-корги пемброк. Такого, о котором она мечтала», — сообщил глава Ленобласти.

Школьница отлично учится, занимается волейболом и имеет награды муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

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Напомним, в мае Злата написала письмо президенту России Владимиру Путина и поделилась мечтой о собаке.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин неоднократно делал подарки детям. Так, в начале июня временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин приехал в Енакиево, где вручил школьнице Ирине Морозовой щенка породы померанский шпиц от президента. В апреле 2023 года глава государства прислал собаку 11-летней школьнице из Тульской области Екатерине Колесниковой.