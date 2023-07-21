Ставрополь, 21 июля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Ставропольский край направит в зону проведения СВО технические устройства, снаряжение и автомобили. Об этом рассказал в своих социальных сетях губернатор региона Владимир Владимиров.

«Победа 26» Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Задачу выполнят специалисты ведомств, курирующие этот вопрос, цитирует поручение губернатора издание «Победа 26». Средства на закупку всего необходимого направят из краевого фонда поддержки бойцов и семей участников СВО.

«Оперативно подготовим технические устройства к работе в боевых условиях и передадим всё необходимое в подразделения, где служат наши бойцы. Дополнительно направим и автомобильную технику. Дал поручение ответственным ведомствам», — сообщил Владимир Владимиров.

Губернатор Ставропольского края напомнил, что регион поддерживает постоянную связь с бойцами и старается отвечать на их запросы оперативно. Свой вклад вносят муниципалитеты, волонтёры, общественники и предприниматели.