Лондон, 21 июля, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Власти Великобритании «не видят необходимости» в пересмотре зерновой сделки, заявила 21 июля постпред страны при ООН Барбара Вудворд.

EPA/ERDEM SAHIN/ТАСС

«Это прекрасная сделка, и она работала. Нет причин её переписывать», — заявила Вудворд журналистам.

Также она заявила, что в Лондоне не хотят, чтобы Чёрное море превратилось в зону боевых действий.

17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки ввиду того, что ни одно из данных России летом 2022 года обещаний так и не было выполнено. Одновременно Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в данном коридоре в Чёрном море.

Западные политики подвергли решение Москвы критике. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал «бессмысленными» требования Москвы о выполнении данных ей ранее обещаний. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что это якобы Россия «несколько месяцев препятствовала надлежащему выполнению сделки».

Украина поставляла продукцию отнюдь не в беднейшие страны и просто зарабатывала на зерновой сделке, отмечал президент России Владимир Путин. Киевские власти использовали предоставленный коридор для подготовки терактов, заявляли, в свою очередь, в МИД РФ.

19 июля Путин заявил, что Россия может рассмотреть возможность возвращения к зерновой сделке, но лишь после того, как все обещания, которые были даны в июле 2022 года, будут выполнены.