Эксперты заподозрили Пентагон в сделках с террористами через Украину
Политолог Безпалько: Пентагон может сотрудничать с экстремистами для продажи оружия через Украину
Москва, 21 июля, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Пентагон может сотрудничать для продажи оружия с различными экстремистскими группировками, а Украину просто использовать как прикрытие для поставок вооружения, где оно позже под видом разворованного продаётся террористам. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на доклад ревизионного ведомства Пентагона подтвердил факты хищения на Украине оружия и техники, предоставленной западными союзниками. Согласно документам, в течение полугода — с февраля по сентябрь 2022 года — наёмники, преступники и торговцы оружием смогли получить часть поставленного для ВСУ западного вооружения и экипировки. Также отмечается, что в конце июня прошлого года организованная преступная группа при помощи поддельных документов вступила в добровольческий батальон Украины и украла оружие. Согласно отчёту, датированному 6 октября 2022 года, заговор якобы был раскрыт украинскими спецслужбами.
Как заметил Безпалько, по предоставляемому Западом вооружению в ВСУ могут либо не отчитываться совсем, либо подделывать документы о потерях оружия на поле боя, чтобы таким образом перепродавать его на чёрном рынке. Но также политолог допустил, что сами США могут использовать Киев как прикрытие для своих сделок с экстремистскими группами, сотрудничество с которыми напрямую запрещено.
«Думаю, Пентагон сам поставляет это оружие через Украину тем террористическим, религиозно-этническим и экстремистским группам, которым он открыто поставлять не может. Это такой организованный канал поставки, когда переданное оружие может быть списано, исчезнуть или быть украдено, а в реальности оно поставлено тем самым группам, которые сотрудничают со спецслужбами США и которые ими используются, но которым открыто поставлять оружие невозможно», — отметил Безпалько.
По мнению политолога, подобная ситуация может осуществляться и некоторыми европейцами, которые ведут себя в этом случае более опрометчиво, поскольку забывают, что западное оружие может быть использовано против них же самих. В этом случае, по словам Безпалько, США чувствуют себя в безопасности за океаном, допуская, что оружие может попасть в руки террористических группировок, но они будут орудовать, по мнению американцев, на другом континенте.
Схожей точки зрения придерживается и эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов. По его мнению, в продаже оружия на чёрном рынке заинтересованы все — и США, и Европа, и Украина.
«Война — это всегда бизнес. Торговля оружием приносит много денег. Возможно, что некоторые американцы были завязаны на продаже оружия с другими странами через Украину, чтобы не было прямой связи с США. К тому же все украинские окопы уже забиты трупами в то время, когда элиты во власти богатеют за счёт чёрного сбыта», — рассказал Глазунов.
По мнению военного политолога, США не так важно, что делают с оружием ВСУ, так как главная задача — чтобы украинская армия продолжала вести боевые действия против России. Глазунов выразил уверенность, что все основные интересы США и Евросоюза, которые в своих целях используют украинцев, — как можно сильнее навредить России. При этом эксперт допустил, что Вашингтон может не осознавать, куда и в чьи руки попадает перепроданное западное оружие и что оно таким образом может навредить самим Штатам.
Как ранее сообщала британская газета The Telegraph, Великобритании угрожает приток незарегистрированного вооружения с Украины. Если ранее приток незаконного оружия шёл в Европу из балканских стран, но теперь такая же, и даже большая, угроза исходит от Украины. Из-за украинского конфликта может появиться «больше оружия на улицах Мерсисайда».
До этого также об опасных последствиях поставок стрелкового оружия Украине предупредила американский эксперт Рэйчел Штоль. Она рассказала, что оружие, вывезенное контрабандой с территории бывшей УССР в 1990-х годах, могло сыграть решающую роль в некоторых гражданских войнах и других конфликтах. МИД России неоднократно отмечал, что поставленное Западом на Украину оружие зачастую оказывается на чёрном рынке.