Москва, 21 июля, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Пентагон может сотрудничать для продажи оружия с различными экстремистскими группировками, а Украину просто использовать как прикрытие для поставок вооружения, где оно позже под видом разворованного продаётся террористам. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее телеканал CNN со ссылкой на доклад ревизионного ведомства Пентагона подтвердил факты хищения на Украине оружия и техники, предоставленной западными союзниками. Согласно документам, в течение полугода — с февраля по сентябрь 2022 года — наёмники, преступники и торговцы оружием смогли получить часть поставленного для ВСУ западного вооружения и экипировки. Также отмечается, что в конце июня прошлого года организованная преступная группа при помощи поддельных документов вступила в добровольческий батальон Украины и украла оружие. Согласно отчёту, датированному 6 октября 2022 года, заговор якобы был раскрыт украинскими спецслужбами.

Как заметил Безпалько, по предоставляемому Западом вооружению в ВСУ могут либо не отчитываться совсем, либо подделывать документы о потерях оружия на поле боя, чтобы таким образом перепродавать его на чёрном рынке. Но также политолог допустил, что сами США могут использовать Киев как прикрытие для своих сделок с экстремистскими группами, сотрудничество с которыми напрямую запрещено.

«Думаю, Пентагон сам поставляет это оружие через Украину тем террористическим, религиозно-этническим и экстремистским группам, которым он открыто поставлять не может. Это такой организованный канал поставки, когда переданное оружие может быть списано, исчезнуть или быть украдено, а в реальности оно поставлено тем самым группам, которые сотрудничают со спецслужбами США и которые ими используются, но которым открыто поставлять оружие невозможно», — отметил Безпалько.

По мнению политолога, подобная ситуация может осуществляться и некоторыми европейцами, которые ведут себя в этом случае более опрометчиво, поскольку забывают, что западное оружие может быть использовано против них же самих. В этом случае, по словам Безпалько, США чувствуют себя в безопасности за океаном, допуская, что оружие может попасть в руки террористических группировок, но они будут орудовать, по мнению американцев, на другом континенте.

Схожей точки зрения придерживается и эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов. По его мнению, в продаже оружия на чёрном рынке заинтересованы все — и США, и Европа, и Украина.

«Война — это всегда бизнес. Торговля оружием приносит много денег. Возможно, что некоторые американцы были завязаны на продаже оружия с другими странами через Украину, чтобы не было прямой связи с США. К тому же все украинские окопы уже забиты трупами в то время, когда элиты во власти богатеют за счёт чёрного сбыта», — рассказал Глазунов.

По мнению военного политолога, США не так важно, что делают с оружием ВСУ, так как главная задача — чтобы украинская армия продолжала вести боевые действия против России. Глазунов выразил уверенность, что все основные интересы США и Евросоюза, которые в своих целях используют украинцев, — как можно сильнее навредить России. При этом эксперт допустил, что Вашингтон может не осознавать, куда и в чьи руки попадает перепроданное западное оружие и что оно таким образом может навредить самим Штатам.

Как ранее сообщала британская газета The Telegraph, Великобритании угрожает приток незарегистрированного вооружения с Украины. Если ранее приток незаконного оружия шёл в Европу из балканских стран, но теперь такая же, и даже большая, угроза исходит от Украины. Из-за украинского конфликта может появиться «больше оружия на улицах Мерсисайда».

До этого также об опасных последствиях поставок стрелкового оружия Украине предупредила американский эксперт Рэйчел Штоль. Она рассказала, что оружие, вывезенное контрабандой с территории бывшей УССР в 1990-х годах, могло сыграть решающую роль в некоторых гражданских войнах и других конфликтах. МИД России неоднократно отмечал, что поставленное Западом на Украину оружие зачастую оказывается на чёрном рынке.