Москва, 21 июля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Девочка-подросток из Белгородской области, пострадавшая в результате теракта на Крымском мосту, находится в больнице в стабильном состоянии. Об этом помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил 21 июля.

Национальный антитеррористический комитет РФ/ТАСС

Он отметил, что пострадавшая получает всю необходимую помощь в Российской детской клинической больнице Минздрава РФ. Её лечат лучшие специалисты.

«Она в стабильном состоянии с положительной динамикой», — сказал РИА Новости Кузнецов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14-летнюю девочку по имени Ангелина, чьи родители погибли на Крымском мосту, доставили в Москву из Краснодара для дальнейшего лечения. В ночь на 17 июля, когда мост атаковали два украинских беспилотника, она ехала вместе с матерью и отцом на машине. Семья направлялась в Крым на отдых. Супруги погибли на месте, 20 июля их похоронили в белгородском селе Подольхи.

В результате теракта была повреждена автомобильная часть моста. Президент России Владимир Путин назвал атаку на Крымский мост жестокой, а с военной точки зрения — бессмысленной, так как для военных перевозок мост не используется.