Москва, 21 июля, 2023, 17:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 11 дней назад родился мальчик, имя и фамилия которого совпадают с именем и фамилией президента России, сообщил 21 июля городской комитет по здравоохранению в своём Telegram-канале.

Комздрав СПб Мальчик, которого назвали Владимир Путин

«Десятого июля 2023 в родильном доме №10 на свет появился Володя Путин», — сказано в сообщении.

Его мама Виктория рассказала, что так зовут дедушку новорожденного — он тоже Владимир и однофамилец президента России — Владимира Путина. По мнению мамы ребёнка, человек с этим именем призван приводить людей к порядку и согласию.

«Мой сын принёс с собой в мир мудрость, тепло и любовь. Как и любая мать, я хочу, чтоб он рос лидером, победителем по жизни», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, в феврале молодые родители из города Ноябрьска назвали новорожденную дочь Россией. По словам родителей, они решили выразить любовь к родной стране, выбрав для дочери такое имя.

В регионе живёт ещё одна девочка с именем Россия, ей 14 лет. Трёх её сестёр зовут Марта, Сталина и Руслана. Девочки с именем Россия также растут в Воронежской области и Санкт-Петербурге.