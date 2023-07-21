Киев, 21 июля, 2023, 17:04 — ИА Регнум. После выхода России из зерновой сделки экспортный потенциал Украины сократится вдвое, с 7-8 млн тонн в месяц до 4 млн тонн, передаёт 21 июля агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Argus Media.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Закрытие черноморского маршрута вынудит Киев искать новые пути, но все они и длиннее, и дороже, констатировали эксперты. К примеру, маршрут через Дунай не удастся использовать в полной мере ввиду падения уровня воды в реке из-за жары, сказано в публикации.

«Это нанесёт серьёзный удар по одной из крупнейших статей доходов Украины», — отметили аналитики.

17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки ввиду того, что ни одно из данных России летом 2022 года обещаний так и не было выполнено.

Украина поставляла продукцию отнюдь не в беднейшие страны и просто зарабатывала на зерновой сделке, отмечал президент России Владимир Путин. Киевские власти использовали предоставленный коридор для подготовки терактов, заявляли в свою очередь в МИД РФ.

19 июля Путин заявил, что Россия может рассмотреть возможность возвращения к зерновой сделке, но лишь после того, как все обещания, которые были даны в июле 2022 года, будут выполнены.

Власти Украины ранее выражали готовность продолжать поставлять зерно по прежнему коридору и без согласия России. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что в нынешних условиях ни одна страна не отправит корабли в контролируемые Киевом порты, поскольку ни одна страховая компания их не застрахует.