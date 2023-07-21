Вашингтон, 21 июля, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Российские военные мощными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) приглушили реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 21 июля заявил военный эксперт Франк-Штефан Гэди в интервью американскому порталу War Zone.

Иван Шилов ИА Регнум

«Системы HIMARS приобрели для ВСУ почти мифический статус. Но Россия нашла способ противостоять этим установкам», — сказал Гэди.

По его словам, российская эшелонированная комплексная противоракетная и противовоздушная оборона оказала влияние на эффективность ракет.

По мнению аналитика, возможностям американских РСЗО на Украине пришёл конец и то же самое будет и с дальнобойными системами ATACMS, так как они действуют по тому же принципу, что и HIMARS.

Он добавил, что США должны помнить об этом, когда будут планировать новые поставки Киеву других высокоточных снарядов большой дальности.

Ранее издание The Economist написало, что российские военные эффективно глушат сигналы GPS западного оружия в зоне спецоперации. Отмечается, что подразделения РЭБ армии России успешно справляются с техникой, которая ранее считалась неуязвимой.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что мощь российской артиллерии, систем противовоздушной обороны и РЭБ поменяют правила игры в случае гипотетического столкновения с Западом. По его словам, потенциальное преимущество Запада в авиации сведёт на нет разветвлённая сеть ПВО и систем РЭБ.