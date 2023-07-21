Магас, 21 июля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. В Ингушетии продолжает активно развиваться сфера здравоохранения. Согласно решению, принятому региональным правительством, в медицинских учреждениях республики будут внедрять технологию искусственного интеллекта. Речь, в частности, идет об «Умном помощнике врача», применение которого, как ожидается, окажет существенную помощь врачам в вопросах постановки предварительного диагноза.

Пресс-служба Главы РИ Махмуд-Али Калиматов совершил рабочую поездку в лечебные учреждения Ингушетии

Вопросы повышения уровня здравоохранения, оказания медицинской помощи и качества лечения в России неизменно остаются на контроле у президента Владимира Путина. Он неоднократно подчеркивал приоритетность развития этой сферы, называя ее одним из ключевых направлений деятельности для российских властей, причем на всех уровнях — от муниципалитетов до федерального центра. По мнению главы государства, в сфере здравоохранения важны все аспекты: и кадры, и техника, и современные технологии.

Внедрение технологии искусственного интеллекта в медучреждениях Ингушетии несомненно будет способствовать выполнению в республике задач, поставленных президентом. Согласно решению правительства республики, система поддержки принятия врачебных решений будет использоваться во всех учреждениях Ингушетии, где происходит оказание первичной медико-санитарной помощи.

В позитивном влиянии новых технологий на систему здравоохранения Ингушетии не сомневается глава республики Махмуд-Али Калиматов. Он всячески приветствует подобные инициативы, поскольку они уже доказали свою эффективность.

«Цифровизация здравоохранения, несомненно, приводит к качественным изменениям оказания медицинской помощи и контролю здоровья. Рассчитываем, что с помощью искусственного интеллекта удастся оптимизировать работу врача, чтобы сэкономить его время и повысить производительность труда», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день проект, о котором идет речь, уже активно используется в ряде российских городов и опыт его применения положительный.

«Сейчас федеральный центр активно поддерживает подобные инициативы в регионах, поэтому мы должны не упускать данные возможности», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Как заверяют в минздраве Ингушетии, разработки на базе искусственного интеллекта дают уникальную возможность сделать процесс постановки диагнозов более эффективным. Более того, благодаря их использованию врачи освобождаются от рутинных процессов, а качество медицинских услуг в целом заметно повышается.

Добавим, в целях внедрения нового проекта на основе искусственного интеллекта в Республике Ингушетии был заключен государственный контракт, стоимость которого составила почти 549 миллионов рублей. Процесс внедрения указанной технологии в медицинских организациях региона намерены завершить уже в текущем году.

Технология подразумевает создание на базе искусственного интеллекта цифрового помощника врача, который помогает ставить предварительный диагноз на основании жалоб пациента. Что касается принципа его действия, то он предельно прост и понятен. На приеме врач, выслушав жалобы и осмотрев пациента, должен внести полученную информацию в протокол. После этого искусственный интеллект проводит анализ данных с учетом всех симптомов, затем система предлагает три предварительных диагноза, которые являются наиболее вероятными в конкретном случае. Специалист, изучив все варианты, может согласиться с одним из них, или же предложить свой собственный. Постановка окончательного диагноза, а также принятие решений о дальнейшем лечении или необходимости провести дообследование пациента остаются за врачом.