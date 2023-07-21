Москва, 21 июля, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Учёный-зоолог, телеведущий Николай Дроздов вернулся домой из больницы и чувствует себя хорошо. Об этом сам Дроздов и его супруга Татьяна сообщили 21 июля РЕН ТВ.

Илья Питалев/РИА Новости Николай Дроздов

«Дома, всё хорошо», — подтвердила Татьяна по телефону.

«Здоровье отличное», — добавил Николай Дроздов.

О госпитализации 86-летнего учёного в одну из столичных клиник стало известно 14 июля. Как сообщало ИА Регнум, у Дроздова начались воспалительные процессы внутренних органов, которые привели к застойному явлению.

Позднее друг телеведущего художник Константин Мирошник рассказал, что Дроздову потребовалось лечение глаз из-за перелома рёбер и повреждения нерва. В январе Дроздов упал по пути на работу и провёл некоторое время в палате интенсивной терапии.