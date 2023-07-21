Волгоград, 21 июля, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Мэрия Волгограда подала в суд на олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву иск о взыскании средств за пользование подземной парковкой, сообщили 21 июля в пресс-службе администрации города.

Сергей Карпухин/ТАСС Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева

«Иск подан к группе лиц, в том числе и к Елене Исинбаевой, владеющих парковочными местами на территории подземной парковки в Центральном районе Волгограда, но не заключивших договор на пользование земельным участком», — сказали ТАСС в мэрии.

В пресс-службе администрации Волгограда добавили, что иск в суд Центрального района был подан до заявлений спортсменки — ещё 10 июля 2023 года, он касается периода пользования участком за 2019–2023 годы.

Информация о том, что Арбитражный суд Волгоградской области принял иск от мэрии Волгограда к Исинбаевой, размещена на сайте суда. Как следует из документации дела на сайте суда, сумма к взысканию составляет 124 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Елена Исинбаева в соцсетях написала большой пост, в котором рассказала о продолжении работы в Международном олимпийском комитете (МОК), а также заявила, что присвоенное ей воинское звание носит номинальный характер. Вся публикация была сделана на испанском языке. Исинбаева отметила, что до 2018 года выступала за ЦСКА и получила высокие награды и звания за выдающиеся спортивные достижения.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин считает, что отношение Исинбаевой к своему воинскому званию можно расценивать как предательство, поэтому её необходимо лишить звания майора российской армии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что жёсткая реакция спортивной и не только общественности на высказывания двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом, многократной чемпионки мира и Европы Елены Исинбаевой понятна. Он отметил, что при этом не стоит забывать о её заслугах перед Россией.

Звание майора ВС России Исинбаева получила в 2015 году. Тогда же она заключила контракт с Минобороны сроком на пять лет и была назначена на воинскую должность инструктора по лёгкой атлетике ЦСКА. В 2017 году олимпийскую чемпионку назначили официальным послом III зимних Всемирных военных игр. В феврале 2023 года Украина внесла Исинбаеву в санкционный список.