Нью-Йорк, США, 21 июля, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Культовый американский певец Тони Беннетт скончался в возрасте 96 лет за две недели до своего дня рождения, сообщила 21 июля публицист Сильвия Вайнер агентству Associated Press.

Fotograaf Onbekend / Anefo Певец Тони Беннетт

Вайнер уточнила, что он умер в своём родном городе Нью-Йорке, не назвав причин смерти. AP напоминает, что в 2016 году у Беннета диагностировали болезнь Альцгеймера.

Тони Беннетт — настоящее имя Энтони Доминик Бенедетто — американский эстрадный певец традиционной свинговой и поп-музыки с элементами джаза. За свою карьеру он записал 70 альбомов, в том числе I Left My Heart in San Francisco и The Art of Excellence, а также продал более 50 млн пластинок по всему миру.

В 1994 году Беннетт записал вживую на MTV альбом с Элвисом Костелло и Кей Ди Лэнг, получивший «Грэмми». Затем Беннетт записал дуэты с Полом Маккартни, Элтоном Джоном, Джорджем Майклом, Селин Дион и другими звездами, которые вошли в альбом 2006 года Duets. Альбом 80-летнего музыканта поднялся до третьей строчки в Billboard 200.

В 2014 году он выпустил совместный альбом Cheek to Cheek с поп-певицей Леди Гагой. В 2021 году состоялся релиз второй совместной пластинки Love for Sale, которая стала последней в карьере певца.

Беннетт — лауреат 19 состязательных премий Grammy (1963–2022) и обладатель специальной награды Grammy за жизненные достижения (2001).