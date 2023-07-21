Москва, 21 июля, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Изменения климата будут влиять на продовольственную безопасность России не так сильно, как на другие государства, считает Андрей Мастеров, ведущий научный сотрудник Института исследования социально-экономических трансформаций и финансовой политики финуниверситета при правительстве РФ. Об этом он заявил 21 июля корреспонденту ИА Регнум, оценивая прогноз Guardian, который предсказывает человечеству рост цен на еду из-за волн жары.

Сергей Пятаков/РИА Новости

Как заметил Мастеров, глобальные изменения климата действительно оборачиваются рисками для сельского хозяйства. Причём проблема заключается не только в участившихся периодах аномально жаркой погоды. Нередки и другие аномальные стихийные бедствия в виде сильных осадков, ураганов, периодов аномальных холодов, в том числе и в регионах с традиционно развитым сельским хозяйством.

Также есть серьёзные сложности с составлением долгосрочных прогнозов погоды — на месяц, квартал, год, несколько лет. Бывают проблемы с подготовкой достоверных прогнозов даже на несколько дней. Одна из причин такого положения дел — недостаточное финансирование научных исследований.

«В этих условиях повышаются риски занятия сельским хозяйством из-за участившихся случаев потери урожая вследствие стихийных бедствий. Низкая достоверность прогнозов погоды увеличивает риски и неопределённости соответствующих инвестиций, ведя к росту их стоимости, — сказал Мастеров. — В этих условиях есть опасность роста себестоимости продовольствия, снижения объёмов выпуска, повышения цен и, соответственно, снижения его доступности для ряда стран. Всё это повышает опасность глобального продовольственного кризиса».

В такой ситуации, по мнению экономиста, следует ждать скачкообразного роста цен на продовольствие в перспективе ближайших 10 лет.

«Происходящие климатические изменения, как представляется, будут в меньшей степени оказывать влияние на продовольственную безопасность России, чем других стран, — считает Мастеров. — Прежде всего в связи с её уникальным географическим положением — негативные эффекты от изменения климата в одних регионах могут быть компенсированы за счёт других, в том числе вследствие благоприятных для сельского хозяйства климатических изменений в более северных регионах».

Ранее ИА Регнум сообщало, что ученые, опрошенные изданием Guardian, рассказали, что из-за волн жары, которые обрушиваются на планету Земля, возникают риски для глобальной продовольственной безопасности. Как следствие, человечество может столкнуться с резким повышением цен на продовольствие.

С такими прогнозами согласилась Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Она обратила внимание, что, по некоторым данным, в ближайшие 10 лет мировой спрос на сельскохозяйственную продукцию вырастет на 15%. Между тем уже в 2020 году от голода страдало от 720 до 811 млн людей. И эта цифра продолжает расти. Не прекращает увеличиваться и список стран, которые не могут обеспечивать своим гражданам продовольственную безопасность.

До этого биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов рассказал ИА Регнум о том, что температура на планете растёт понемногу каждый год. Через 300 лет она может повыситься на 100 градусов Цельсия.

По мнению климатолога, наблюдаемые в настоящее время температурные рекорды следует расценивать как признаки надвигающейся катастрофы. Для России ситуация осложняется тем, что она богата лесами, которые в условиях продолжительной жары начинают гореть. А значит, в воздухе растёт концентрация опасного для жизни угарного газа.