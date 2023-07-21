Москва, 21 июля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. МИД России предоставил китайскому посольству в Москве все необходимые пояснения в связи с информацией об ущербе, который был нанесён генконсульству КНР в Одессе, сообщила 21 июля пресс-служба российского внешнеполитического ведомства на своём сайте.

TheFlyingDutchman Консульство КНР в Одессе

«В связи с информацией об ущербе, понесенном генеральным консульством КНР в Одессе 20 июля, МИД России предоставил посольству КНР в Москве необходимые пояснения о ходе специальной военной операции России», — сказано в сообщении.

В МИД России подчеркнули, что все каналы коммуникации между Москвой и Пекином работают бесперебойно. Стороны условились продолжать тесное взаимодействие в Москве и Пекине по всем соответствующим вопросам.

Как передавало ИА Регнум, в МИД КНР 21 июля сообщили, что при взрыве в Одессе 20 июля ударная волна снесла часть стен и выбила окна в здании генерального консульства Китая. В китайском МИД заверили, что сторона принимает меры для обеспечения безопасности своего персонала на Украине.

Вооружённые силы РФ 20 июля нанесли удары возмездия за мост по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичёвска, а также объектам топливной инфраструктуры и складам ВСУ в Николаеве.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что после серии взрывов в центре Одессы произошёл пожар на площади 300 кв. м. До этого в регионе объявляли воздушную тревогу, которая длилась более двух часов.

21 июля координатор подполья в украинском Николаеве Сергей Лебедев рассказал об уничтожении российскими военными нескольких объектов, в том числе гостиницы, где базировались боевики с наёмниками-инструкторами.