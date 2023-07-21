Москва, 21 июля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с коллегой из Азербайджана активизацию работы по нормализации азербайджано-армянских отношений, сообщили 21 июля в МИД РФ.

РИА Новости/МИД РФ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Министры обсудили пути активизации совместной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что стороны условились о дальнейших контактах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в МИД РФ в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха заявили, что решение руководства Армении признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана кардинальным образом изменило основополагающие условия трёхстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года, в связи с чем российская сторона считает необходимым начать подготовку мирного договора между Баку и Ереваном, основанного на ранее достигнутых договоренностях.