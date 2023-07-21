Одесса, Украина, 21 июля, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Важный объект инфраструктуры поражён под Одессой в результате ракетного удара, сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер 21 июля в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он отметил, что в Белгород-Днестровском районе к юго-западу от Одессы получил повреждения «важный объект инфраструктуры». По нему было выпущено семь ракет.

Ранее Кипер написал, что в результате взрыва в Одесской области были повреждены зернохранилища и техника одного из сельхозпредприятий. После того как две ракеты попали в зернохранилища, вспыхнул пожар. Другая ракета повредила сельскохозяйственную и спасательную технику.

Возгорание на площади более 200 квадратных метров было ликвидировано, уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

Ранее СМИ сообщали о взрывах в Одесской области.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил о нанесении очередного удара высокоточным оружием по украинским объектам, где готовились атаки против России с применением ударных беспилотников. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, отметил он.

ВС РФ 20 июля нанесли удары возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичёвска, а также объектам топливной инфраструктуры и складам ВСУ в Николаеве. Таков ответ России на теракт, организованный Украиной 17 июля на Крымском мосту.

В результате теракта была повреждена автомобильная часть моста, погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, она находится в больнице.

Президент России Владимир Путин назвал террористическую атаку на Крымский мост жестокой, а с военной точки зрения — бессмысленной, так как для военных перевозок мост не используется.