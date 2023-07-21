Вашингтон, 21 июля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Сын действующего президента США Джо Байдена — Хантер Байден — и его деловые партнёры получили 17 млн долларов от иностранных источников, в том числе 7,3 млн — от украинской энергетической компании Burisma, заявил на слушаниях в Конгрессе следователь по уголовным делам Налогового управления (IRS) США Джозеф Зиглер.

TASS/Ting Shen — Pool Via Cnp/CNP via ZUMA Press Wire Хантер Байден

Личность Зиглера долгое время не раскрывалась в интересах следствия. Он оставался анонимным информатором вплоть до своего появления на слушаниях в комитете по надзору Палаты представителей, который расследует предполагаемую причастность Джо Байдена и его сына к получению взяток со стороны Burisma.

Украинская компания, отметил Зиглер, заплатила всем участникам коррупционной схемы 6,5 млн долларов, ещё сотни тысяч были выплачены консалтинговой фирме Blue Star Strategies, сотрудничавшей с Burisma. Общая сумма выплат, полученных Хантером Байденом и его деловыми партнерами из иностранных источников, составила порядка 17 млн долларов.

Следователь IRS также сообщил об имеющихся у него доказательствах в пользу обвинений в отношении Байдена-младшего по делу об уклонении от уплаты налогов.

В своем заключительном слове Зиглер рекомендовал Конгрессу назначить специального прокурора для дальнейшего расследования дела Хантера Байдена.

Тем временем Daily Mail обнародовала внутренний документ ФБР, в котором утверждается, что на тот момент вице-президент Джо Байден и его сын заставили одного из руководителей украинской нефтяной компании выплатить им 10 млн долларов в обмен на содействие в увольнении украинского прокурора.

Согласно разговору между конфиденциальным источником и финансовым директором Burisma Вадимом Поярским в 2015 году, Хантер Байден был нанят в совет директоров, чтобы защищать компанию от всевозможных проблем через своего отца. Отцу и сыну Байденам платили по 5 млн долларов.

Daily Mail напоминает, что Джо Байден хвастался, как за 24 часа добился отставки генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который взялся расследовать дело Burisma, собирающейся вложить до 30 млн долларов в американскую нефтегазовую компанию.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая газета Washington Post написала, что американская прокуратура может предъявить обвинения Хантеру Байдену в нарушениях, касающихся оружия и выплаты налогов. В публикации говорится, что этот шаг станет кульминацией расследования, длившегося четыре года и продвигаемого Республиканской партией, пытающейся доказать причастность семьи американского президента к коррупционным схемам.

20 июня телеканал CNN передал, что Хантер Байден в рамках сделки с правоохранительными органами США готов признать себя виновным по трём обвинениям. Журналисты уточнили, что сына президента подозревают в двух нарушениях налогового законодательства и в незаконном хранении оружия.