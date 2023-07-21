Молдавия, 21 июля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии от Блока коммунистов и социалистов Диана Караман и Инга Сибова обратились в Генеральную прокуратуру и министерство здравоохранения страны с просьбой принять меры в отношении врача, отказывавшегося лечить русскоязычную пациентку, сообщила Караман в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«В связи с тем, что вчера было опубликовано варварское видео, в котором так называемый врач угрожает убийством пациентке только потому, что она говорит на русском языке, [мы] вместе с коллегой Ингой Сибовой отправили соответствующие запросы в министерство здравоохранения и Генеральную прокуратуру с требованием предпринять конкретные меры против врача-расиста», — написала Караман.

Она также отметила, что посетила больницу, в которой произошёл инцидент, провела беседу с главным врачом и предложила оказать пациентке любую необходимую ей помощь.

Как сообщалось ранее, инцидент произошёл в Молдавской республиканской клинической больнице в Кишинёве. Из распространённой видеозаписи следует, что врач отказался принимать пациентку из-за того, что она русская и говорит на русском языке. Также он заявил о желании её «расстрелять».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3821074" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Я русских не оперирую, потому что это враги». Так врач в Молдавии отреагировал, когда узнал, что его пациентка русская

Руководители больницы осудили своего сотрудника, отметив, что все пациенты заслуживают справедливого и уважительного отношения, независимо от языка, на котором они говорят. Представители учреждения также принесли свои извинения за поведение врача и пообещали проанализировать инцидент на заседании комиссии по этике.