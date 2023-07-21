Москва, 21 июля, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Программа льготной ипотеки по ставке 2% для жителей арктических территорий может быть запущена в течение двух месяцев, заявил 21 июля вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

РИА Новости/Павел Львов

По его словам, в настоящее время идёт подготовка документов.

«Я думаю, что в течение полутора — максимум двух месяцев мы справимся и начнём выдавать кредиты», — сказал Трутнев журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, льготная ипотека под 2% годовых будет распространена на российскую Арктическую зону. Такое решение принял президент Владимир Путин 20 июля на совещании в Мурманске, поддержав предложение главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

Глава государства на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов акцентировал, что развитие населённых пунктов в Арктике имеет важное военное значение с точки зрения обороны и безопасности — люди должны жить в человеческих условиях.