Москва, 21 июля, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Всего около 1% от всех средств граждан в российских банках приходится на вклады в юанях. Об этом 21 июля заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА Регнум

По её словам, сейчас появился некоторый интерес российских граждан к тому, чтобы держать средства на банковских счетах в китайской валюте, но эта практика пока не очень распространена.

«Пока вклады в юанях составляют где-то около 1% от общего объёма средств физических лиц в банках», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что ЦБ не даёт рекомендаций по тому, в каких валютах держать вклады, не вмешивается в рыночные практики банков, если они не несут прямых рисков для потребителей.

Набиуллина также отметила, что любой вклад в иностранной валюте несёт риск, а из-за волатильности любой валютный вклад похож скорее на инвестиции, где невозможно предсказать курсовые колебания и курсовые риски.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 21 июля ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых. Ставка была повышена впервые за полгода. Динамика внутреннего спроса и ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски, отметили представители регулятора. При этом Набиуллина заявила, что Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров.