Москва, 21 июля, 2023, 15:56 — ИА Регнум. С 1 сентября школьникам будут рассказывать об основах противодействия коррупции на уроках истории, обществознания и литературы. Об этом заявила замглавы Минпросвещения России Анастасия Зырянова, сообщила пресс-служба министерства.

Владимир Песня/РИА Новости

Она напомнила, что с началом учебного года во всех российских школах введут федеральные основные общеобразовательные программы. Они предполагают в числе прочего изучение основ и способов противодействия коррупции.

«Школьникам будут рассказывать об опасности подобного явления и о механизмах противостояния взяточничеству и злоупотреблению служебным положением в корыстных целях», — говорится в сообщении.

Зырянова подчеркнула, что антикоррупционное воспитание — один из ключевых факторов формирования личности будущего гражданина. В обновлённых в минувшем году стандартах школьного образования чётко обозначены не только предметные результаты, но и требования к результатам личностным, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о введении единых общеобразовательных программ в российских школах. В декабре федеральные общеобразовательные программы утвердило Минпросвещения. При этом у школ остаётся право на разработку собственных программ с содержанием и планируемыми результатами не ниже предусмотренных ФООП.