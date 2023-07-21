Москва, 21 июля, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Дочь миллиардера Игоря Кудрякова, которого нашли мёртвым в собственной квартире в Москве, Нинель рассказала ИА Регнум, что перед смертью её отец очень тяжело болел. Последние дни Игорь Владимирович очень тяжело переносил последствия онкологического заболевания.

Денис Кожевников/norilsk-zv.ru Миллиардер Игорь Кудряков

Основатель и председатель Совета директоров крупного сервиса доставки «Служба 77» Игорь Кудряков скончался 20 июля в квартире на Кудринской площади в центре Москвы. Мужчине было 63 года. Его дочь рассказала, что Игорь Владимирович тяжело болел.

«Папа очень тяжело уходил из жизни от тяжелой продолжительной болезни. Вся семья сейчас скорбит. Нам очень тяжело говорить», — объяснила 42-летняя Нинель Кудрякова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Игорь Кудряков страдал от онкологического заболевания.

Кудряков Игорь Владимирович родился 04 апреля 1960 года. В начале 2000-х он создал и возглавил Совет директоров ЗАО «Служба Семьдесят Семь», которое быстро стало лидером в нише доставки товаров. По некоторым данным, ассортимент включал 15 000 наименований, а объём продаж в 2002 году составил 25 млн долларов. В том же году службу хотели выкупить владельцы сети «Перекрёсток», но сделка не состоялась. Компанию выкупил производитель биодобавок VIP Group, а Игорь Кудряков заработал на сделке 15 млн долларов.