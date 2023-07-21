Москва, 21 июля, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретится 23 июля с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который посетит Москву с рабочим визитом. Об этом 21 июля сообщается на сайте Кремля.

Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и Александр Лукашенко

Отмечается, что стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российский лидер выразил уверенность в том, что, планомерно наращивая конструктивные двусторонние связи на всех направлениях, укрепляя институты Союзного государства, Россия и Белоруссия смогут преодолеть любые трудности и отстоять свои законные интересы на мировой арене.

Также Путин заявил, что развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России. Глава государства добавил, Россия будет отвечать всеми имеющимися у неё средствами.