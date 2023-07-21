Москва, 21 июля, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили атаку ВСУ в районе Малой Токмачки на запорожском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«На запорожском направлении действиями подразделений и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также на указанном направлении были уничтожены два склада боеприпасов 23-й механизированной бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

Потери противника на данных направлениях за сутки составили более 175 украинских военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, в течение минувших суток ВСУ предпринимали попытки проводить наступательные действия на трёх направлениях — краснолиманском, донецком и южнодонецком.

Совокупные потери ВСУ на этих, а также на запорожском направлении составили около 460 военнослужащих, отметили в Минобороны.