Москва, 21 июля, 2023, 14:41 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про белку-рейдера, вороватую лису-оператора, приплывух, «велоботинок» и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Рыбин ВВ Болты

Центральный федеральный округ

В Елецком районе Липецкой области мужчина обиделся на доктора и в качестве мести разбил две машины, никакого отношения к этому доктору не имевшие, рассказывает «Липтаун». Тещу этого гражданина положили в больницу, а он весь выходной день звонил доктору справиться о ее здоровье. Наконец, врач вежливо сказал, что с женщиной всё в порядке, а у него вообще-то выходной. Любящий зять возмутился, где-то раздобыл адрес врача и разбил две машины, стоявшие возле его дома. В итоге дебошир получил два года условно и предписание выплатить пострадавшим почти полтора миллиона рублей. О здоровье тещи не сообщается.

В Калуге собираются построить «велоботинок» — велосипедный маршрут, по форме похожий на ботинок. Правда, пока на его создание деньги не выделены, сетует «Калужский мечтатель».

Северо-Западный федеральный округ

В Архангельской области в Сольвычегодске прошел фестиваль «СольФест», изюминкой которого стала реконструкция ярмарки невест «Вычегодские приплывухи». «Дед Помор» объясняет, что в XIX веке в город на ярмарку на плотах привозили невест на выданье в поисках мужа, которых и называли «приплывухи». Девушки брали с собой товары на продажу и приданое. На берегу их ждали заинтересованные юноши.

Петербургская компания создала рамку, которая определяет людей с похмельем, разработку хотят использовать в метро, рассказывает «Петербургский новостной • ПН». Рамка за секунду выявляет пары этанола в выдохе человека и блокирует доступ через турникет. Выпил бокал вина в ресторане — вызывай такси. Или в Питере не пить.

Еще одна новость из волшебного Петербурга. С задачей забрать ребенка из детского сада дедушка справился, но небезупречно, пишут «Новости Санкт-Петербурга». Дедушка перепутал детей в садике и привел домой чужую внучку. Полиция поднялась по тревоге в связи с похищением ребенка, но домашние открыли дедушке глаза и вернули девочку обратно.

Приволжский федеральный округ

В Пензе изобрели инновационный способ ремонта дорог, делится новостью «Сурский край Z». Яму, которая образовалась у канализационного люка на одной из улиц, заделали строительной пеной. Местные жители изумлены ходом инженерной мысли и хотят узнать имя автора идеи.

Вахтовик из Перми решил дойти домой пешком из Усинска, а это почти две тысячи километров, удивляется «СВЕТ Пермь». Не получилось — дошел до деревни и вызвал спасателей. Аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» обнаружил в деревне 27-летнего пермяка без копейки денег. Возможно, он решил использовать спасателей в качестве бесплатного такси.

Южный федеральный округ

В Волгоградской области полиция полтора месяца искала 25-летнюю жительницу Волжского, о пропаже которой в начале июня сообщил ее отец. Домой девушка не приходила, на звонки не отвечала. В итоге выяснилось, что волжанка вовсе не пропадала, а просто не хотела общаться с семьей, пишет «Волжский №1».

В Краснодаре четверо мужчин весь вечер качали свою собаку на детских качелях. Соседи делали им замечания, но мужчины не реагировали. Пес был очень доволен, судя по кадрам, которыми делится «Краснодар | Телетайп.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Кизлярском районе Дагестана всем селом искали пропавшего пятилетнего мальчика. Искали вечером с фонарями, чистили водоем, сообщает «Дагестан 24/7». Мальчик, который все это время спал в пустом доме соседей, был немало удивлен тому восторгу, с каким его встретили взрослые.

Северную Осетию (как, впрочем, и Южную) накрыло повальное увлечение знахарством, мистицизмом и черной магией, пишут местные каналы. «И проблема не в деньгах, а в том, что многие люди долгие годы ходят к гадалкам, шептунам и знахарям, пытаясь вылечиться от недуга, но в конечном итоге просто теряют драгоценное время. Для многих это заканчивается печальным результатом — смертью», — сетует «Осетия — [æ]».

Уральский федеральный округ

В Ханты-Мансийском АО жительница Нягани умудрилась застрять в окне второго этажа. Вытаскивать ее пришлось спасателям «Центроспас-Югории», рассказывает «Лента новостей sitv.ru». Наверное, все видели кадры с застрявшими в окнах котами, но как это получилось у взрослой женщины — загадка.

В одном из скверов Челябинска погибли 90% вновь высаженных деревьев. По оценке общественных экологов, из 160 растений выжили всего семь, остальные 153 засохли или вот-вот погибнут. «Ничего сенсационного, типичная история для Челябушки: саженцы не поливают, землю не пропалывают, а затем еще и закатывают в асфальт», — сокрушается «Челябушка».

Сибирский федеральный округ

В центре Красноярска белка забралась в квартиру и покусала её хозяина. К счастью, с мужчиной все в порядке. Оказывается, чаще всего в Красноярске кусаются именно белки. На втором месте обезьяны, третье место делят лисы и песцы. Также кусались суслики, еноты и ласка, делится «Типичный Красноярск».

Омск празднует культурную победу. Учреждениям общепита в парке 30-летия ВЛКСМ запретили громко включать блатные песни с нецензурной лексикой, чем они до сих пор регулярно и с удовольствием занимались, несмотря на присутствие детей, пишет «Сибирский панк».

Дальневосточный федеральный округ

В Приморском крае отдыхающие поймали несколько особей смертельно опасной южной рыбы фугу, пугает «Право руля!». Канал напоминает, что в рыбе содержится яд нейропаралитического действия — тетродотоксин, от которого не существует антидота. Достаточно одного миллиграмма для смертельного отравления, а целой рыбы хватит, чтобы погибли 40–45 человек.

На Сахалине фотограф установил в лесу смартфон с камерой, чтобы заснять медведя, но этот смартфон похитила лиса. Пока она его тащила, случайно засняла всю свою прогулку, кадры которой публикует «ЧП САХАЛИН». Надо сказать, что у лисы неплохие операторские способности.

Во Владивостоке продают ржавый болт за 9 млрд рублей. Продавец, разместивший свое предложение на сайте объявлений, утверждает, что это не просто ржавый болт, а «останки древнего фиксика». Тот же самый продавец одновременно продает упаковку от сосисок за 250 млн рублей. «Дороговато жить на Дальнем Востоке», — сокрушается «Страновед».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 28 июля.