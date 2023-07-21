Москва, 21 июля, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Средства ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS и уничтожили 14 БПЛА, в том числе у Артёмовска и Мариуполя в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил 21 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

Он уточнил, что беспилотники противника были уничтожены в районах населённых пунктов Золотарёвка, Краснореченское, Шипиловка, Сватово Луганской Народной Республики, Артёмовск, Бахмутское, Мариуполь, Ключевое Донецкой Народной Республики, Гусарка, Чапаевка, Романовское и Малые Щербаки Запорожской области.

Конашенков также на брифинге рассказал, что в течение минувших суток ВСУ предпринимали попытки проводить наступательные действия на трёх направлениях — краснолиманском, донецком и южнодонецком. Совокупные потери ВСУ на этих, а также на запорожском направлении составили около 460 военнослужащих, отметил представитель Минобороны.

Кроме того, российские военные нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам на Украине, где готовились атаки против России с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.

Представитель российского военного ведомства добавил, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.